ЦБ РФ разработал меры по снижению регуляторной нагрузки на банки

Банк России разработал проект нормативного акта, предполагающий упрощение подходов к формированию обязательных резервов банков и снижение регуляторной нагрузки на них, сообщили в пресс-службе регулятора 16 июля.

«Банк России разработал проект положения Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций", чтобы упростить подходы к формированию обязательных резервов и снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации», - говорится в сообщении.

Документом предполагается заменить составление банками специализированных отчетов на расчет размера обязательных резервов ЦБ на основе данных отчетности. При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только усредненная величина, а изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться раз в год.