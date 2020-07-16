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16.07.2020 15:43
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ЦБ РФ разработал меры по снижению регуляторной нагрузки на банки

Банк России разработал проект нормативного акта, предполагающий упрощение подходов к формированию обязательных резервов банков и снижение регуляторной нагрузки на них, сообщили в пресс-службе регулятора 16 июля.

«Банк России разработал проект положения Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций", чтобы упростить подходы к формированию обязательных резервов и снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации», - говорится в сообщении.

Документом предполагается заменить составление банками специализированных отчетов на расчет размера обязательных резервов ЦБ на основе данных отчетности. При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только усредненная величина, а изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться раз в год.

Кроме того, новый подход предполагает обязательное использование усреднения обязательных резервов с применением единого коэффициента для банков или небанковских кредитных организаций.

Также предусматривается отмена специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований, уточнение порядка расчета и применения штрафов за их нарушение.

ЦБ планирует, что документ вступит в силу с 1 июня 2021 года.

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