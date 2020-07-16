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16.07.2020 15:35
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Шествие «Бессмертного полка» не состоится 26 июля. Его перенесли на неопределённый срок

Традиционное шествие «Бессмертного полка» вновь перенесли. Мероприятие не пройдёт 26 июля, как планировалось, сообщили организаторы 16 июля. Всему виной коронавирус.

Решение о проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки, — передаёт ТАСС.

Сопредседатель общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой предложил перенести акцию на 9 мая 2021 года.

О вероятной отмене шествия «Фонтанке» стало известно ещё на прошлой неделе. Источник, близкий к администрации президента, объяснил это высоким риском передачи инфекции.

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Комментарии (11)

Vladikus
И правильно!Сколько можно фото на палках таскать?!
Агроном аэродрома
Егож провели уже два раза. В энторнэте и на балконах. Даж посадили кого-то.
Савва Морозов
многие страны опять закрываются на карантин и вводят обязательный масочный, а путин не знает, как себя показать, ибо работать - не умеет. как в детском фильме: "не важно быть - сумей прослыть"
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