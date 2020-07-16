Шествие «Бессмертного полка» не состоится 26 июля. Его перенесли на неопределённый срок
Традиционное шествие «Бессмертного полка» вновь перенесли. Мероприятие не пройдёт 26 июля, как планировалось, сообщили организаторы 16 июля. Всему виной коронавирус.
Решение о проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки, — передаёт ТАСС.
Сопредседатель общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой предложил перенести акцию на 9 мая 2021 года.
О вероятной отмене шествия «Фонтанке» стало известно ещё на прошлой неделе. Источник, близкий к администрации президента, объяснил это высоким риском передачи инфекции.