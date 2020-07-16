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16.07.2020 15:29
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Шри-Ланка готовится принимать российских туристов с середины августа

Посол островного государства, расположенного в Индийском океане, рассказал об особенностях туристического сезона в эпоху пандемии.

«Скорее всего, открытие страны для туристов будет отложено еще примерно на две недели, возможно, до 15 августа. <...> Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе россиянам», — цитирует 16 июля заявление Михалгаланде Дураге Ламаванса «Интерфакс».

По его словам, страна, 11% ВВП которой составляет туризм, делает все, чтобы как можно скорее возобновить сезон. Однако его старт переносился уже несколько раз из-за новых вспышек на острове.

Посол также заверил, что коронавирус изменит туризм в стране. Так, от приезжающих будут требовать неоднократно сдавать тест на COVID-19, отели должны будут соблюдать все меры предосторожности, а количество пассажиров в транспорте будет заметно снижено. Шри-Ланка также вводит плату в 100 долларов за электронную визу, что связано с «ростом расходов, которые несет правительство в связи с новыми протоколами безопасности и тестированием туристов на коронавирус».

С начала пандемии на Шри-Ланке выявили уже 2674 случая COVID-19.

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