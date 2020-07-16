«Лада» и «Митсубиши» не поделили Киевское шоссе под Мшинской. Пострадали трое
Серьезное ДТП с участием двух автомобилей произошло днем 16 июля на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. Три человека получили травмы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:07 поступила информация о столкновении двух легквых автомобилей на 110-м километре федеральной трассы Р-23 Петербург — Псков, в районе Мшинской. Участниками ДТП стали ВАЗ-2109 и Mitsubishi. После столкновения «Лада» осталась на дороге, а «Митсубиши» съехала в кювет и врезалась в столб.
В результате ДТП травмы получили три человека: двое в ВАЗе и один в «Митсубиши». «На месте ГИБДД, скорая, дорожные службы. Затора нет, претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в дорожном управлении.