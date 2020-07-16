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16.07.2020 15:37
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«Лада» и «Митсубиши» не поделили Киевское шоссе под Мшинской. Пострадали трое

Серьезное ДТП с участием двух автомобилей произошло днем 16 июля на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. Три человека получили травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:07 поступила информация о столкновении двух легквых автомобилей на 110-м километре федеральной трассы Р-23 Петербург — Псков, в районе Мшинской. Участниками ДТП стали ВАЗ-2109 и Mitsubishi. После столкновения «Лада» осталась на дороге, а «Митсубиши» съехала в кювет и врезалась в столб.

В результате ДТП травмы получили три человека: двое в ВАЗе и один в «Митсубиши». «На месте ГИБДД, скорая, дорожные службы. Затора нет, претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отметили в дорожном управлении.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Пока на этой дороге не сделают четырёхполосное (по две в каждую сторону) с разделением посередине, аварии будут продолжаться. Но трасса никого не интересует. Киев - не приоритетное направление. Поэтому обещанные несколько лет назад 4 полосы до Мшинской к 2025 году реализовывать не будут. Не будут делать обещанные позже 4 полосы до Рождествено. Пока не доделано 6 полос до Лядино, хотя торжественная сдача состоялась 3 года назад. Как положено, с ленточкой и участием Самого. Дорога по одной полосе в каждую сторону на протяжении почти всего участка от Лядино до Луги.
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