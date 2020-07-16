Урус-Баши 16 Июл 2020 в 16:13 16 Июл 2020 в 16:13

Пока на этой дороге не сделают четырёхполосное (по две в каждую сторону) с разделением посередине, аварии будут продолжаться. Но трасса никого не интересует. Киев - не приоритетное направление. Поэтому обещанные несколько лет назад 4 полосы до Мшинской к 2025 году реализовывать не будут. Не будут делать обещанные позже 4 полосы до Рождествено. Пока не доделано 6 полос до Лядино, хотя торжественная сдача состоялась 3 года назад. Как положено, с ленточкой и участием Самого. Дорога по одной полосе в каждую сторону на протяжении почти всего участка от Лядино до Луги.