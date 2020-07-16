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16.07.2020 16:18
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В Петербурге активисты перекрыли Невский проспект баннером о сменяемости власти

Днем 16 июля трое активистов в Петербурге провели несогласованную акцию за сменяемость власти в России. Они растянули поперек Невского проспекта баннер. Видео акции опубликовал оппозиционный телеграм-канал «Объектив Реалии».

Черный баннер растянули на пешеходном переходе перед улицей Марата. Надолго главную магистраль города акция не остановила: автомобилисты недовольно гудели и в итоге проезжали под растяжкой.

Накануне в Петербурге на Малой Садовой улице прошел сбор подписей в поддержку иска об оспаривании итого голосования по Конституции. Очередь из горожан протянулась по Невскому проспекту. На пиковом этапе ее «хвост» заканчивался у Литейного проспекта. Инициаторам — общественной кампании «НЕТ», которая выступает против поправок в Основной закон, удалось собрать более 3 тысяч подписей.

Их сбор продолжился в электронном формате.

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Комментарии (25)

В комментариях какой-то перебор с проплаченными лозунгами!
reretired
Если можно фальсифицировать результаты голосований, значит можно всё!
lsv.spb
Каждый борется со скукой по-своему.
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