В Петербурге активисты перекрыли Невский проспект баннером о сменяемости власти
Днем 16 июля трое активистов в Петербурге провели несогласованную акцию за сменяемость власти в России. Они растянули поперек Невского проспекта баннер. Видео акции опубликовал оппозиционный телеграм-канал «Объектив Реалии».
Черный баннер растянули на пешеходном переходе перед улицей Марата. Надолго главную магистраль города акция не остановила: автомобилисты недовольно гудели и в итоге проезжали под растяжкой.
Накануне в Петербурге на Малой Садовой улице прошел сбор подписей в поддержку иска об оспаривании итого голосования по Конституции. Очередь из горожан протянулась по Невскому проспекту. На пиковом этапе ее «хвост» заканчивался у Литейного проспекта. Инициаторам — общественной кампании «НЕТ», которая выступает против поправок в Основной закон, удалось собрать более 3 тысяч подписей.
Их сбор продолжился в электронном формате.