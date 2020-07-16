Петербург полностью перейдёт на энергосберегающее освещение к концу 2020 года

В Петербурге до сих пор кое-где используют ртутные лампы, но Смольный обещает исправить это в ближайшие полгода.

Новые светильники со светодиодными лампами будут установлены на 429 улицах, проездах, переулках Петербурга до конца 2020 года, сообщили 15 июля в пресс-службе Смольного.

Процесс замены начался только в прошлом году. В 2020-м новое светодиодное освещение получили 189 городских улиц, скверов и кварталов Петродворцового, Курортного, Пушкинского, Колпинского районов, а также некоторых территорий Выборгского и Красносельского — всего 3250 современных светильников. Их энергопотребление до конца 2020 года обойдется бюджету города на 11,4 млн рублей дешевле, чем их ртутных предшественников.