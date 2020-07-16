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16.07.2020 15:18
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Памфилова: Сентябрь — самый неудачный месяц для единого дня голосования

В случае если многодневные выборы будут закреплены в законе, необходимо переносить единый день голосования с сентября. Об этом председатель Центризбиркома сказала 16 июля на заседании консультативной (экспертной) площадки, где обсуждалась возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение нескольких дней.

«Если мы оставляем эту норму... тогда надо переносить единый день голосования. Сейчас мы проводили общероссийское голосование летом, были каникулы. А школы? У нас почти 100 тысяч участков, в 49 тысячах — это школы», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что, в случае если многодневное голосование будет применяться не точечно, а появится в законе, сентябрь — «самый неудачный месяц, который может быть при таких условиях», так как это начало учебного года, а в избирательных комиссиях много учителей.

Напомним, накануне Госдума во втором чтении приняла поправки, предусматривающие возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Поправки внесли в законопроект, который прошел первое чтение еще в 2012 году. Дата третьего чтения пока не определена.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Согласен что учителям в сентябре тяжко совсем . Тут начало учебного года - детишками восвсю заниматься надо а вмесото этого голимый фальсификат нужно лепить .
chip1
Голосование и раньше было фальшью, а многодневное так вообще полное надувательство, проверить его не возможно, а значит и смысла участвовать в такой афере нет! Хватит врать гражданам и миру, переименуйте РФ в Империю, а народ у нас не глупый, все все уже поняли, ждем ситуации когда "верхи не смогут, а низы не захотят"!
BobCat2
Школы не работают и учителя свободны - это месяц с середины июля по середину августа. И в это время большинство "провластного электората" в отпусках. А так как у нас теперь давно уже не важен результат, а важна массовость и высокая явка, то сами себя эти выборщики загнали в угол... Ну так им и надобно.
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