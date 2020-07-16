Памфилова: Сентябрь — самый неудачный месяц для единого дня голосования

В случае если многодневные выборы будут закреплены в законе, необходимо переносить единый день голосования с сентября. Об этом председатель Центризбиркома сказала 16 июля на заседании консультативной (экспертной) площадки, где обсуждалась возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение нескольких дней.



«Если мы оставляем эту норму... тогда надо переносить единый день голосования. Сейчас мы проводили общероссийское голосование летом, были каникулы. А школы? У нас почти 100 тысяч участков, в 49 тысячах — это школы», — сказала Памфилова.