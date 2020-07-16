К причалу Дворцовой набережной прибило утопленника

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого достали из воды в центре Петербурга 16 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, плывущее в Неве тело заметили у Дворцовой набережной незадолго до часа после полудня. Сотрудники патрульно-постовой службы через 10 минут настигли его у четвёртого причала. Помощь медиков мужчине уже не понадобилась.

Умершего едва ли можно принять за желавшего искупаться — из воды его достали одетым. Точные причины смерти назовут судмедэксперты.