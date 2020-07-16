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16.07.2020 15:12
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К причалу Дворцовой набережной прибило утопленника

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого достали из воды в центре Петербурга 16 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, плывущее в Неве тело заметили у Дворцовой набережной незадолго до часа после полудня. Сотрудники патрульно-постовой службы через 10 минут настигли его у четвёртого причала. Помощь медиков мужчине уже не понадобилась.

Умершего едва ли можно принять за желавшего искупаться — из воды его достали одетым. Точные причины смерти назовут судмедэксперты.

Накануне человек захлебнулся напротив Камского сада в Смоленке. Спасателям пришлось работать на реке, занятой земснарядом.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
"Хорошо, что утопленника прибило.." Что же хорошего? Человек был, нет его, близким трагедия. От того, куда и когда прибило, близким легче не станет.
alex-un
Хорошо, что утопленника прибило к Дворцовой набережной сегодня, а не на 10 дней позже во время военно- морского парада.
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