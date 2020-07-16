Путин: Во время пандемии Россия тратила на поддержку меньше некоторых стран, но делала это эффективнее

Президент России провел совещание по федеральному бюджету, рассказав о поддержке экономики во время пандемии.



«В некоторых странах объемы помощи были заметно больше, но мы попали именно туда, куда хотели», — заявил 16 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, объем и охват поддержки бизнеса и граждан стали для нашей страны «беспрецедентными». Глава государства уверен, что это дало «свои результаты». Так, он отметил, что в стране уже начал восстанавливаться потребительский спрос. Также Путин рассказал о росте потребления электроэнергии как одном из важных индикаторов.