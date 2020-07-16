Путин: Глубина кризиса оказалась очень серьезная, но «мы в нужные точки попали»

Президент Владимир Путин признал, что ограничения, введённые из-за коронакризиса, больно ударили по экономике России и мира.

«Конечно, объективно решить все проблемы было нельзя. Глубина кризиса оказалась очень серьезная, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан», — сказал Путин в ходе совещания по федеральному бюджету, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24» 16 июля.

Он подчеркнул, что «благодаря ответственной бюджетной денежно-кредитной политике, накопленным резервам», у России была возможность принять «своевременные и точечные» решения. «Судя по всему, мы в нужные точки попали, хоть и не без проблем и срывов», — отметил он. Такими точками Путин назвал поддержку бизнеса, выплаты семьям и увеличение пособия по безработице.