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16.07.2020 14:43
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Путин: Глубина кризиса оказалась очень серьезная, но «мы в нужные точки попали»

Президент Владимир Путин признал, что ограничения, введённые из-за коронакризиса, больно ударили по экономике России и мира.

«Конечно, объективно решить все проблемы было нельзя. Глубина кризиса оказалась очень серьезная, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан», — сказал Путин в ходе совещания по федеральному бюджету, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24» 16 июля.

Он подчеркнул, что «благодаря ответственной бюджетной денежно-кредитной политике, накопленным резервам», у России была возможность принять «своевременные и точечные» решения. «Судя по всему, мы в нужные точки попали, хоть и не без проблем и срывов», — отметил он. Такими точками Путин назвал поддержку бизнеса, выплаты семьям и увеличение пособия по безработице.

По оценкам, ВВП России за период нерабочих дней сократился на 12 %, в мае — на 10,9 %, констатировал президент.

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Комментарии (11)

chip1
Весну пережили, вождя обнулили, но черт возьми, скоро осень...
Савва Морозов
лучше бы в запятые попал.
Alex000
На самом деле попали в глубокую задницу, и эффект уже начинает проявляться. Через некоторое время будет очевидно.
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