Два ДТП затруднили движение транспорта на юге Петербурга. На Витебском проспекте грузовик-растеряшка заблокировал одну полосу, а улица Лёни Голикова оказалась перегорожена практически полностью двумя легковыми.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья, у дома 35 по улице Лёни Голикова в направлении проспекта Стачек столкнулись Renault Duster и Citroën XM. Обе машины развернуло рядом друг с другом поперек дороги.

В результате улица Лёни Голикова оказалась перекрыта почти полностью, свободной осталась лишь одна полоса в сторону проспекта Ветеранов.