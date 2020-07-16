Два «француза» перекрыли улицу Лёни Голикова, а на Витебском грузовик уронил контейнер
Два ДТП затруднили движение транспорта на юге Петербурга. На Витебском проспекте грузовик-растеряшка заблокировал одну полосу, а улица Лёни Голикова оказалась перегорожена практически полностью двумя легковыми.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья, у дома 35 по улице Лёни Голикова в направлении проспекта Стачек столкнулись Renault Duster и Citroën XM. Обе машины развернуло рядом друг с другом поперек дороги.
В результате улица Лёни Голикова оказалась перекрыта почти полностью, свободной осталась лишь одна полоса в сторону проспекта Ветеранов.
На Витебском проспекте занятой оказалась крайняя левая полоса в сторону центра. Сразу за перекрёстком с Благодатной улицей контейнеровоз уронил на проезжую часть контейнер, пишет в группе очевидец Сергей.