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16.07.2020 14:28
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Два «француза» перекрыли улицу Лёни Голикова, а на Витебском грузовик уронил контейнер

Два ДТП затруднили движение транспорта на юге Петербурга. На Витебском проспекте грузовик-растеряшка заблокировал одну полосу, а улица Лёни Голикова оказалась перегорожена практически полностью двумя легковыми.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья, у дома 35 по улице Лёни Голикова в направлении проспекта Стачек столкнулись Renault Duster и Citroën XM. Обе машины развернуло рядом друг с другом поперек дороги.

В результате улица Лёни Голикова оказалась перекрыта почти полностью, свободной осталась лишь одна полоса в сторону проспекта Ветеранов.

На Витебском проспекте занятой оказалась крайняя левая полоса в сторону центра. Сразу за перекрёстком с Благодатной улицей контейнеровоз уронил на проезжую часть контейнер, пишет в группе очевидец Сергей.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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