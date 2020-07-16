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16.07.2020 14:16
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Погода в Петербурге во второй половине лета будет «неоднородная» и без аномальной жары

В Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ждет россиян в оставшиеся полтора месяца лета.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — цитирует 16 июля заявление руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда РИА Новости.

По его словам, аномальная жара ждет пять российских регионов: Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тюменскую, Оренбургскую и Самарскую области.

В петербургском Росгидромете «Фонтанке» рассказали, что «аномальной жары в городе не ожидается». «Будет неоднородная погода из-за того, что циклоны довольно часто будут определять характер погодных условий», — уточнила руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева, добавив, что прогноз на август находится в разработке.

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Комментарии (2)

Piter Pen
В Питере всегда «неоднородная» погода, у синоптиков и спрашивать не надо...
Агроном аэродрома
Кагжэтаг?! Ведь зимой обещали "жаркое и засушливое лето".
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