Франция вновь наденет маски в обязательном порядке

Глава правительства Франции Жан Кастекс 16 июля заявил в сенате страны о том, что использование защитных масок «со следующей недели» будет обязательным во всех общественных помещениях, сообщает Le Figaro.

Накануне премьер в интервью газете Le Parisien заявил, что такая мера будет введена в стране не позднее 1 августа.

Газета отмечает, что ускорение применения такой меры связано с адресованной правительству критикой: если маски способны сдержать распространение эпидемии, то не стоит ждать еще полмесяца.