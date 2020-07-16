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16.07.2020 14:00
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Франция вновь наденет маски в обязательном порядке

Глава правительства Франции Жан Кастекс 16 июля заявил в сенате страны о том, что использование защитных масок «со следующей недели» будет обязательным во всех общественных помещениях, сообщает Le Figaro.

Накануне премьер в интервью газете Le Parisien заявил, что такая мера будет введена в стране не позднее 1 августа.

Газета отмечает, что ускорение применения такой меры связано с адресованной правительству критикой: если маски способны сдержать распространение эпидемии, то не стоит ждать еще полмесяца.

В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что «идет юридическая и техническая работа» по этому вопросу. По его словам, предстоит ясно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.

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Комментарии (4)

hedgehog_
вот же могут же. в закрытых общественных пространствах. еслиб саша-бакинец сразу такое родил, былоб лучше всем. но то не наш метод. а теперь большинство везде без масок шарится. т.к. людишки в своей массе неумные
nnav
Зато у нас все бессмертные процентов 80 без масок по магазинам.
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