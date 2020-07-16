Франция вновь наденет маски в обязательном порядке

Глава правительства Франции Жан Кастекс 16 июля заявил в сенате страны о том, что использование защитных масок «со следующей недели» будет обязательным во всех общественных помещениях, сообщает Le Figaro.
Накануне премьер в интервью газете Le Parisien заявил, что такая мера будет введена в стране не позднее 1 августа.
Газета отмечает, что ускорение применения такой меры связано с адресованной правительству критикой: если маски способны сдержать распространение эпидемии, то не стоит ждать еще полмесяца.
В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что «идет юридическая и техническая работа» по этому вопросу. По его словам, предстоит ясно определить, что считать «закрытым общественным пространством», и подготовить на местах реализацию этого решения.