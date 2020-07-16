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16.07.2020 13:16
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Петербуржцы при пандемии не доплатили за свет 150 млн рублей

В апреле — июне дебиторская задолженность петербуржцев за электроэнергию выросла более чем на 150 млн рублей. Отключать и штрафовать их по-прежнему запрещено.

О собираемости платежей «Петроэлектросбыт» рассказал 16 июля. Как уточнили на предприятии, в апреле-мае этот показатель просел на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, федеральное правительство установило мораторий до конца года на начисление пеней и штрафов, а также на ограничение услуги за просрочку платежей по ЖКХ. После этого уровень собираемости резко упал. При этом мораторий не освобождает от обязанности расплатиться с долгами после того, как он будет снят.

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Комментарии (3)

sibor
"Петроэлектросбыт" все годы беззастенчиво пользуется правом налагать пени и штрафы, поэтому население отвечает неуплатами как формой протеста. Население не хочет ходить в суд после каждой квитанции.
AP-SPb
Если до конца года правительство не догадается списать ВСЕ задолженности по оплате ЖКХ, есть большая вероятность, что события в Хабаровске и других местах покажутся сущей ерундой...
Piter Pen
У людей доходы резко упали, а тут разрешили не платить и пений не будет до конца года. Этим и воспользовались выбирая между - потратить на еду и потратить на жкх...
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