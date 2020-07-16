Петербуржцы при пандемии не доплатили за свет 150 млн рублей

В апреле — июне дебиторская задолженность петербуржцев за электроэнергию выросла более чем на 150 млн рублей. Отключать и штрафовать их по-прежнему запрещено.

О собираемости платежей «Петроэлектросбыт» рассказал 16 июля. Как уточнили на предприятии, в апреле-мае этот показатель просел на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, федеральное правительство установило мораторий до конца года на начисление пеней и штрафов, а также на ограничение услуги за просрочку платежей по ЖКХ. После этого уровень собираемости резко упал. При этом мораторий не освобождает от обязанности расплатиться с долгами после того, как он будет снят.