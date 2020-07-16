Что делать, если отказали в ипотеке?

Ипотека — популярный способ купить заветное жилье. Но она не всегда доступна — даже если ты «перспективный» заемщик с хорошим заработком, банк может не одобрить ипотеку, и у него на это много причин. Что делать, если это произошло?

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Ипотеку одобряют далеко на всем, по данным Национального бюро кредитных историй, в среднем утверждают две заявки из трех, однако в 2020 году процент отказов немного вырос. А в прошлом году введен показатель предельно допустимой кредитной нагрузки на заемщика, и теперь банки еще тщательнее оценивают надежность клиента, претендующего на ипотеку.

Основные причины отказа

Отказать могут из-за несоблюдения условий получения кредита, у каждого банка они разные — например гражданство, возрастные рамки, прописка в регионе, где приобретается недвижимость. А если это льготная ипотечная программа, важно подходить под все ее условия — количество детей, срок их рождения и так далее.

Одни из самых распространенных причин отказа — ошибки при заполнении документов, частые смены работы, непогашенные кредиты, много кредитов или плохая кредитная история в целом. Ипотеку сложнее получить слишком молодым или пожилым заемщикам, самозанятым или же имеющим нестабильный заработок. Более того, не на каждую квартиру можно получить кредит — старая вторичка, комната в общежитии, наличие перепланировок или аварийность, обременения — все это осложняет получение кредита на такое жилье. К осложняющим факторам можно отнести проблемы со здоровьем, судимость или отказы в других банках.

Популярная альтернатива

Однако ипотека — не единственный инструмент, помогающий купить жилье в случае нехватки всей суммы сразу. Востребованный среди клиентов механизм — это разнообразные рассрочки от застройщика. Некоторые программы рассрочки выступают как альтернатива ипотеке, где размер ежемесячного платежа составляет 20–30 тысяч рублей. Есть варианты, требующие внесения существенного первого взноса, с выплатой оставшейся суммы практически в конце строительства дома.

Доступны и более интересные предложения. Так, в компании «Ленстройтрест» действует программа длительной рассрочки* — на восемь лет. По ее условиям покупатель должен внести от 20% от стоимости квартиры сразу, а остаток погашать равными платежами в течение 8 лет. Процентная ставка при этом составляет 0,95% ежемесячно.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Этот вариант подойдет клиентам, которые нуждаются в жилье, но по разным причинам не могут получить ипотеку и боятся испортить кредитную историю. До планового срока передачи квартир размер ежемесячного платежа может составлять всего от 20 000 рублей. Такой способ оплаты успешно практикуется в проектах ГК «Ленстройтрест» с апреля этого года.

«Программа длительной рассрочки в текущей ситуации — одна из эффективных мер поддержки покупателей, позволяющая им купить новое жилье, при этом комфортно распределив нагрузку на семейный бюджет, — отметил директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — Сейчас важно быть гибкими и лояльными по отношению к клиенту и предоставлять максимум возможностей для решения квартирного вопроса».



Фото: ГК «Ленстройтрест»

Не только рассрочка

В компании «Ленстройтрест» есть и другие акции и предложения. Например, сейчас и до конца июля будут действовать специальные цены на квартиры с чистовой отделкой**. Покупатели смогут приобрести недвижимость с готовым ремонтом от застройщика по цене жилья без отделки. Компания также субсидирует ипотеку, благодаря чему можно оформить кредит на жилье по сниженной ставке от 0,5%***. В шведском квартале «IQ Гатчина» можно купить квартиру с кухонным гарнитуром в подарок ****.



Фото: ГК «Ленстройтрест»

*Сроки действия акции: с 1 апреля по 31 июля 2020 года.

Восьмилетняя рассрочка доступна при покупке квартир в голландском квартале «Янила Драйв» (первая и вторая очереди), финском городке «Юттери» (корпуса 8 и 4) и шведском квартале «IQ Гатчина» (3 очередь). Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться по тел. +7 (812) 654–32–10.

**Сроки действия акции: с 1 июня по 31 июля 2020 года.

Предложение распространяется на двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой от застройщика по цене квартиры без отделки в ЖК «Янила Драйв» (третья очередь корпуса 2, 4 очередь корпус 1), а также в ЖК «Юттери» (корпус 4). Допустимые формы оплаты: 100%-оплата, ипотека, рассрочка от застройщика. Подробнее с условиями можно ознакомиться по тел. +7 (812) 654–32–10.

***Сроки действия акции: с 1 апреля по 31 июля 2020 года.

Субсидированная ставка в размере от 0,5% действует в течение 12 месяцев с даты заключения договора, в дальнейшем по программе «Господдержка 2020» ее размер составит от 6,5%. Ипотеку предоставляет ПАО Банк ВТБ. Первоначальный взнос по программе — от 20% от стоимости квартиры. Сумма кредита в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — от 600 тыс. рублей до 12 млн рублей, ипотеку можно оформить сроком от 1 года до 20 лет. Ставка от 6,5% доступна при оформлении кредита до 1 ноября 2020 года и при условии комплексного страхования. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробности программы можно уточнить по телефону: +7 (812) 654–32–10.

****Сроки действия акции: с 1 июня по 31 июля 2020 года.

Клиенты, приобретающие квартиры в «IQ Гатчина» могут получить в подарок кухонный гарнитур с мебелью и встроенной техникой. Подарок распространяется на покупку только одной квартиры, с отделкой или без нее, при этом наличие кухонного гарнитура прописывается при заключении ДДУ. Состав кухонного гарнитура, марки и артикулы мебели и техники не могут корректироваться покупателем квартиры. В квартиру, приобретаемую с чистовой отделкой, кухонный гарнитур поставляется (с установкой) до передачи квартиры дольщику. В квартиру, приобретаемую без чистовой отделки, кухонный гарнитур поставляется в разобранном виде, последующая сборка осуществляется силами поставщика кухонных гарнитуров по индивидуальной договоренности с дольщиком. Допустимые формы оплаты: 100%-оплата, ипотека, рассрочка от застройщика. Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

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ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО «Специализированной Застройщик ЛСТ Проджект», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

