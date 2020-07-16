Рада назначила нового главу Нацбанка Украины

Верховная рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.
«Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность главы Национального банка Украины», — говорится в тексте постановления.
Решение поддержали 332 народных депутата Украины.
1 июля предыдущий глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, передавала пресс-служба регулятора. Свое решение он объяснил тем, что «в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление». 3 июля Верховная рада Украины поддержала увольнение Смолия с поста главы Нацбанка страны.