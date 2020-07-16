Открывшийся для туристов Гоа опять вводит режим самоизоляции. Властям не понравилось несоблюдение коронавирусных ограничений

В Индии число заболевших COVID-19 почти достигло 1 миллиона. Власти решили усилить меры для борьбы с распространением коронавируса.

«В популярном туристическом штате Гоа вводится самоизоляция через две недели после того, как он открылся для туристов», — сообщает 16 июля The Associated Press.

Министр штата Прамод Савант объявил, что с четверга, 16 июля, вводится трехдневная самоизоляция для жителей, а также ночной комендантский час до 10 августа. По словам чиновника, причиной введения жестких мер стало то, что люди «пренебрегали» рекомендациями. Так, за две недели почти 40 тысяч человек оштрафовали за отсутствие масок.