Просроченные таблетки и уложенные в шкаф отходы. Суд оштрафовал частный медицинский центр на Петроградской

В середине июня в учреждении на Пионерской улице, 63, проходила проверка, в результате которой специалисты зафиксировали ряд нарушений. В центре не соблюдали правила обращения с эпидемиологически опасными отходами класса Б, их хранили не в специально отведённом месте, а в коридоре в шкафу, куда может заглянуть любой посетитель. В учреждении нашли лекарственный препарат с истёкшим сроком годности. У клиентов при входе не измеряли температуру.

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности медицинский центр «Поликлиника эксперт» за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 16 июля.

Представитель центра вину признала частично, объяснив, что просроченные таблетки не используются клиникой и найденная упаковка не открыта. «Шкаф для необеззараженных медицинских отходов класса Б (простыней) находится в удаленной от места нахождения пациентов части коридора и закрывается на ключ, содержание инструкции отредактировано. Термометрия сотрудников проводится, но журнал об этом не ведется, так как таких требований в постановлении или иных нормативных актах нет», — передали в пресс-службе судов позицию представителя центра.