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16.07.2020 12:08
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Под Петербургом люлька с рабочими разбилась о землю, пролетев 13 этажей. Один из них погиб

Обстоятельства гибели и травмирования нескольких человек на территории строительного объекта устанавливают в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 16 июля сообщает 47news.

По предварительной информации, люлька с пятью рабочими сорвалась и пролетела 13 этажей у строящегося дома на улице Современников в посёлке Новогорелово.

Как рассказали интернет-изданию в администрации Ломоносовского района Ленобласти, при ударе о землю один рабочий погиб. Остальные получили ушибы и переломы, их отправили в больницу. Предположительно, погибший и пострадавшие — граждане одной из стран Средней Азии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выехали спасатели, а также поисково-спасательный отряд «Лебяжье».

В компании «Ленрусстрой», которая занимается возведением комплекса, заявили, что пока не в курсе ситуации.

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Комментарии (4)

f0ntan
https://gazeta.spb.ru/2111607-v-lenoblasti-snova-razreshat-stroit-vysotki-no-v-vide-isklyucheniya/
126745288
ленРУСстрой.

а работают граждане из Средней Азии....
Obseerv
Остальные четверо - резиновые, что ли?
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