Под Петербургом люлька с рабочими разбилась о землю, пролетев 13 этажей. Один из них погиб

Обстоятельства гибели и травмирования нескольких человек на территории строительного объекта устанавливают в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 16 июля сообщает 47news.



По предварительной информации, люлька с пятью рабочими сорвалась и пролетела 13 этажей у строящегося дома на улице Современников в посёлке Новогорелово.

Как рассказали интернет-изданию в администрации Ломоносовского района Ленобласти, при ударе о землю один рабочий погиб. Остальные получили ушибы и переломы, их отправили в больницу. Предположительно, погибший и пострадавшие — граждане одной из стран Средней Азии.