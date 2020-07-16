Под Петербургом люлька с рабочими разбилась о землю, пролетев 13 этажей. Один из них погиб
Обстоятельства гибели и травмирования нескольких человек на территории строительного объекта устанавливают в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 16 июля сообщает 47news.
По предварительной информации, люлька с пятью рабочими сорвалась и пролетела 13 этажей у строящегося дома на улице Современников в посёлке Новогорелово.
Как рассказали интернет-изданию в администрации Ломоносовского района Ленобласти, при ударе о землю один рабочий погиб. Остальные получили ушибы и переломы, их отправили в больницу. Предположительно, погибший и пострадавшие — граждане одной из стран Средней Азии.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выехали спасатели, а также поисково-спасательный отряд «Лебяжье».
В компании «Ленрусстрой», которая занимается возведением комплекса, заявили, что пока не в курсе ситуации.