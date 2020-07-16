Общее число случаев коронавируса в России перевалило за 750 тысяч

Суточный прирост новых заразившихся COVID-19 в России позволил преодолеть отметку в 750 тысяч заболевших с начала пандемии. Больше только в трех странах.

«Оперативные данные по состоянию на 16 июля 10:30: выявлено заболевших 752 797», — сообщает 16 июля оперштаб.

Побить этот показатель, по данным Университета Джона Хопкинса, смогли только три страны: Индия (967 тысяч), Бразилия (почти 2 миллиона) и США (почти 3,5 миллиона).

При этом число активных случаев в России уменьшилось до 209 168.