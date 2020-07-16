Коронавирус не утихает в Японии. В Токио установлен рекорд заболевших за сутки
В японской столице за прошедший день выявили 286 новых случаев COVID-19. Власти повышают уровень угрозы.
«В Токио подтверждено еще 286 случаев коронавирусной инфекции, что стало самым большим ежедневным приростом с начала пандемии», — сообщает 16 июля издание Nikkei.
Предыдущий рекорд был установлен 10 июля, когда COVID-19 нашли у 243 человек. В ответ на рост заразившихся мэр японской столицы Юрико Коикэ заявила о необходимости поднять уровень угрозы.
Число заболевших растет и в других частях страны. Так, в префектуре Осака нашли 61 заразившегося, что стало рекордом после отмены общенационального режима чрезвычайной ситуации.
С начала пандемии в Японии выявили уже 22 220 случаев коронавируса.