Коронавирус не утихает в Японии. В Токио установлен рекорд заболевших за сутки

В японской столице за прошедший день выявили 286 новых случаев COVID-19. Власти повышают уровень угрозы.

«В Токио подтверждено еще 286 случаев коронавирусной инфекции, что стало самым большим ежедневным приростом с начала пандемии», — сообщает 16 июля издание Nikkei.

Предыдущий рекорд был установлен 10 июля, когда COVID-19 нашли у 243 человек. В ответ на рост заразившихся мэр японской столицы Юрико Коикэ заявила о необходимости поднять уровень угрозы.

Число заболевших растет и в других частях страны. Так, в префектуре Осака нашли 61 заразившегося, что стало рекордом после отмены общенационального режима чрезвычайной ситуации.