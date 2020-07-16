Под Петербургом пенсионерка почти заплатила полмиллиона за новый сарай. Обнулить счета не дали сотрудники банка

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в полицию обратилась заместитель директора одного из отделений банка в Ломоносове. По её словам, днём ранее в принадлежащий ей кабинет заявилась странная парочка. Пожилая клиентка пришла вместе с подозрительным мужчиной и сняла со счетов пять тысяч рублей. Затем он потребовал от неё снять ещё полмиллиона, а когда понял, что его просьбу не выполнят, стремительно покинул банковское отделение. Оставшись одна, пенсионерка заявила, что боится возвращаться домой.

Практически идеальный план быстрого обогащения за счёт пенсионерки с треском провалился в Петродворцовом районе Петербурга. Его разработчики не предусмотрели одного — бдительности сотрудников банка.

Полицейские установили, что визит пожилой клиентки в банк был связан с её обязательствами по оплате ремонтных работ.

Рабочие нашли её сами. За день до описанных выше событий в посёлке Большая Ижора в Ленобласти на автомобиле к ней подъехал мужчина. Представившись работником ручного труда, он предложил ей свои услуги.

Спустя несколько часов на её участке начался ремонт сарая. Однако изначально обговоренные 200 тысяч рублей за выполненную работу внезапно выросли более чем в два раза. Снимать их со счетов один из рабочих повёз её лично. Поняв, что сотрудники банка раскрыли его план, он скрылся.

Примет предполагаемого преступника и его сообщников пожилая женщина не запомнила. Возможно, исправить это помогут записи с камер видеонаблюдения.