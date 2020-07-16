В Петербурге подтвердили ещё два десятка смертей пациентов с COVID-19

Ещё 22 жителя Петербурга скончались, заболев COVID-19. Об этом 16 июля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, с начала пандемии общее число умерших петербуржцев с диагностированным ковидом составило 1 698. Северная столица занимает второе место среди городов страны, где зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с COVID-19. На первой строчке по этому показателю находится Москва (4258), на третьей — Московская область (1033).

Как ранее писала «Фонтанка», в летнюю летальную статистику до сих пор попадают весенние случаи. «Запоздалое информирование» о коронавирусных смертях петербургские власти признали лишь накануне.