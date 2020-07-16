В Петербурге подтвердили ещё два десятка смертей пациентов с COVID-19
Ещё 22 жителя Петербурга скончались, заболев COVID-19. Об этом 16 июля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Таким образом, с начала пандемии общее число умерших петербуржцев с диагностированным ковидом составило 1 698. Северная столица занимает второе место среди городов страны, где зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с COVID-19. На первой строчке по этому показателю находится Москва (4258), на третьей — Московская область (1033).
Как ранее писала «Фонтанка», в летнюю летальную статистику до сих пор попадают весенние случаи. «Запоздалое информирование» о коронавирусных смертях петербургские власти признали лишь накануне.
На сайте «Стопкоронавирус.рф» также сообщается, что за сутки от болезни излечились 149 жителей города, а всего с начала пандемии — 21 895.
В Петербурге зарегистрированы 256 новых случаев заражения COVID-19. Заболеваемость продолжает снижаться.