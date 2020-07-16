СМИ сообщили, что заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Чиновника подозревают в получении взятки, утверждают РИА Томск и ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентств, речь идет о сумме не менее трехсот тысяч рублей. Подробности пока не приводятся.
Сурикова назначили на пост заместителя мэра в феврале 2016 года. Курировал вопросы по ликвидации последствий ЧП и ЧС, безопасности дорожного движения, организации и проведению митингов, а также защиты информации.
С 2014 года был начальником управления МВД России по Томску. На работу в мэрию пришел в звании полковника полиции.
Официально о задержании Сурикова пока не сообщается.