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16.07.2020 10:33
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СМИ сообщили, что заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Чиновника подозревают в получении взятки, утверждают РИА Томск и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентств, речь идет о сумме не менее трехсот тысяч рублей. Подробности пока не приводятся.

Сурикова назначили на пост заместителя мэра в феврале 2016 года. Курировал вопросы по ликвидации последствий ЧП и ЧС, безопасности дорожного движения, организации и проведению митингов, а также защиты информации.

С 2014 года был начальником управления МВД России по Томску. На работу в мэрию пришел в звании полковника полиции.

Официально о задержании Сурикова пока не сообщается.

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