Петербургский стилист снял квартиру у бабушки, чтобы выращивать запрещённую траву, но посадки «спалили» пожарные

Петербургская полиция задержала на Пражской 43-летнего предпринимателя после пожара в квартире на Софийской, 35/2. Мужчина снял когда-то жильё у пенсионерки, чтобы заняться там ботаникой. Тайну раскрыл пожар.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о возгорании на Софийской поступило пожарным 13 июля. Пожарные, справившись с огнём, увидели горшки с известным наркотическим растением, о чём сразу же сообщили в полицию.



Следователи вынесли из квартиры 12 корней растений, 10 горшков с посадками, 16 срезанных растений, 11 стаканов с зеленью. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество, массой 1237 граммов, является наркотиком. Если его высушить, масса составит более 100 граммов. Возбуждено уголовное дело. Владелец мини-плантации заверил, что употреблял урожай исключительно сам.

