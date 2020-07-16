Собянин оценил возможность введения повторных ограничений в Москве из-за коронавируса

У Москвы есть большие шансы избежать повторного карантина из-за коронавируса. Об этом 16 июля заявил мэр города Сергей Собянин.



«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал мэр в интервью радио «Комсомольская правда».



Он выразил надежду, что город избежит «большой вспышки», хотя отметил, что «риски все-таки есть».



«В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — объяснил Собянин.

