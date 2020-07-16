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16.07.2020 10:09
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Собянин оценил возможность введения повторных ограничений в Москве из-за коронавируса

У Москвы есть большие шансы избежать повторного карантина из-за коронавируса. Об этом 16 июля заявил мэр города Сергей Собянин.

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал мэр в интервью радио «Комсомольская правда».

Он выразил надежду, что город избежит «большой вспышки», хотя отметил, что «риски все-таки есть».

«В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — объяснил Собянин.

10 июля Сергей Собянин говорил, что Москве не грозит в ближайшее время вторая волна коронавирусной инфекции. К постепенному снятию ограничений власти города приступили в начале июня.

По последним данным, в столице выявили 231 270 заболевших COVID-19, в Московской области зафиксировали 61 059 больных.

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