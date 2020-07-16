Петербуржцу вменяют оправдание терроризма из-за популярного комментария под новостью о расстреле мусульман в мечетях Крайстчерча

Петербуржец Игорь Ю. стал фигурантом уголовного дела по статье об оправдании терроризма. В основу лёг его комментарий в паблике «Плохие новости». 30-летний мужчина встал на сторону Брентона Тарранта, расстрелявшего более 50 мусульман в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия). Свой комментарий Игорь снабдил оговоркой «никого не призываю, просто факт», но от Центра «Э» это его не спасло. Как и от популярности — мнение собрало более 50 лайков.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, дело было возбуждено накануне. Для этого «эшники» связались с Интерполом, чтобы получить официальную бумагу, мол, да — то, что произошло в Новой Зеландии, действительно теракт.

