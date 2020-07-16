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16.07.2020 09:50
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Петербуржцу вменяют оправдание терроризма из-за популярного комментария под новостью о расстреле мусульман в мечетях Крайстчерча

Петербуржец Игорь Ю. стал фигурантом уголовного дела по статье об оправдании терроризма. В основу лёг его комментарий в паблике «Плохие новости». 30-летний мужчина встал на сторону Брентона Тарранта, расстрелявшего более 50 мусульман в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия). Свой комментарий Игорь снабдил оговоркой «никого не призываю, просто факт», но от Центра «Э» это его не спасло. Как и от популярности — мнение собрало более 50 лайков.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, дело было возбуждено накануне. Для этого «эшники» связались с Интерполом, чтобы получить официальную бумагу, мол, да — то, что произошло в Новой Зеландии, действительно теракт.

Стоит отметить, что мужчина позволил себе лишнего в Интернете ещё весной 2019 года. Первое уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни его догнало в мае. Производство возбудили по мотивам «17 информационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной ненависти либо вражды».

Сейчас фигурант дела находится под подпиской. В Сети он сменил имя и больше не стремится выразить своё пренебрежение к людям другой национальности.

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Комментарии (3)

Иван Кадачигов
Похоже про VPN человек не слышал никогда.
OldObyvatel
В этом смысле Рамзан гораздо гуманнее, чем всякие там эшники. Извинился прилюдно, минута позора и все. Нашим же людоедам надо обязательно засудить или штраф неподъемный залудить.
save
Даже интересно стало, чего ж такого он там написал?
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