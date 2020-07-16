Петербургская пенсионерка заплатила «полицейскому» за свободу сына. Полмиллиона попали к мошеннику
Полмиллиона рублей должны были спасти сына пожилой жительницы Невского района Петербурга от ответственности за смертельное ДТП. Когда вопрос был урегулирован, оказалось, что аварии не было, а забравший деньги — не сотрудник полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в квартире 90-летней жительницы одного из домов на Искровском проспекте раздался телефонный звонок. Подняв трубку, она узнала, что её близкий попал в беду. Представившийся полицейским мужчина сообщил, что сын пенсионерки насмерть сбил человека. Однако ситуацию, по его словам, могут исправить 500 тысяч рублей. Пожилая женщина согласилась. Через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял незнакомец, которому она передала запрошенную сумму, после чего он скрылся.
Обманутая пенсионерка запомнила приметы предполагаемого преступника. По её словам, на вид ему было около 30 лет, рост 176 см. Одет был в тёмную одежду, на лице — медицинская маска.
Дополнительные штрихи к его портрету должна внести запись с камеры видеонаблюдения, установленная на домофоне. Возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество»).