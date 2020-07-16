Петербургская пенсионерка заплатила «полицейскому» за свободу сына. Полмиллиона попали к мошеннику

Полмиллиона рублей должны были спасти сына пожилой жительницы Невского района Петербурга от ответственности за смертельное ДТП. Когда вопрос был урегулирован, оказалось, что аварии не было, а забравший деньги — не сотрудник полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в квартире 90-летней жительницы одного из домов на Искровском проспекте раздался телефонный звонок. Подняв трубку, она узнала, что её близкий попал в беду. Представившийся полицейским мужчина сообщил, что сын пенсионерки насмерть сбил человека. Однако ситуацию, по его словам, могут исправить 500 тысяч рублей. Пожилая женщина согласилась. Через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял незнакомец, которому она передала запрошенную сумму, после чего он скрылся.