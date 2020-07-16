«Такая там аура». Обнажённый бегун в ночи пугал муринцев и прыгал по их машинам

Свидетелями освежающей прогулки неадекватного мужчины этой ночью стали жители Мурино. Фотографию безумца и рассказ о его нестандартном способе перемещения по городским улицам они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 16 июля.

По словам очевидцев, абсолютно голый мужчина им повстречался после полуночи. Он забирался на крыши припаркованных машин и перепрыгивал с одной на другую. В один из таких моментов его запечатлели, а снимок выложили в Сети.

Мнениями о том, что могло заставить мужчину раздеться и мять автомобили, поделились участники группы. Одни комментаторы предположили, что к подобным действиям его подтолкнули наркотики. Другие посчитали, что он забирался на крыши в поисками своей машины, но не смогли объяснить, для чего, в таком случае, он снял одежду.