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16.07.2020 08:51
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«Такая там аура». Обнажённый бегун в ночи пугал муринцев и прыгал по их машинам

Свидетелями освежающей прогулки неадекватного мужчины этой ночью стали жители Мурино. Фотографию безумца и рассказ о его нестандартном способе перемещения по городским улицам они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 16 июля.

По словам очевидцев, абсолютно голый мужчина им повстречался после полуночи. Он забирался на крыши припаркованных машин и перепрыгивал с одной на другую. В один из таких моментов его запечатлели, а снимок выложили в Сети.

Мнениями о том, что могло заставить мужчину раздеться и мять автомобили, поделились участники группы. Одни комментаторы предположили, что к подобным действиям его подтолкнули наркотики. Другие посчитали, что он забирался на крыши в поисками своей машины, но не смогли объяснить, для чего, в таком случае, он снял одежду.

Нашлись и те, кто увидел в произошедшем мистику. «Такая там аура», — отметил один из участников группы, имея в виду Мурино.

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Комментарии (5)

Vurgagain
Плагиат. Было уже. Мужчина не первооткрыватель. И не аура там такая, а наркота там хреновая
Krigsmarin
Интересно, все только снимали или хоть кто-нибудь вызвал ментов или скорую?
Fjfef
Не скучный город и жители спортивные...... а главное никто не мешает, полиции нет, пожарных если что тоже нет и с дорогами на въезд и выезд проблема)))
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