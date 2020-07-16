Коронавирусом в мире заболели более 13,5 миллиона человек. За сутки заразились 226 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13,51 миллиона человек в 188 странах к утру 16 июля. Об этом свидетельствуют университета Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 13 516 656 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 226,5 тысячи.



В США число зараженных приближается к 3,5 миллиона человек. На второй строчке находится Бразилия с 1,96 миллиона инфицированных, Индия (936,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (745,1 тысячи) на четвертой позиции.

