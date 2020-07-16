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16.07.2020 08:19
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В Купчино водитель каршерингового «Рено» завершил аренду, влетев в четыре припаркованные машины

Недобрым оказалось утро 16 июля для нескольких автомобилистов, оставивших свои машины на обочине проезжей части во Фрунзенском районе Петербурга. Пока они просыпались и готовились к новому дню, внезапные проблемы им обеспечил арендованный кроссовер. Не повезло сразу четырём владельцам личного транспорта.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла на пересечении Будапештской улицы и улицы Димитрова. По их словам, водитель каршерингового автомобиля «Рено» завершил аренду, влетев в четыре припаркованных машины.

Судя по фотографии с места происшествия, кроссовер был арендован с помощью сервиса «Яндекс.Драйв». На снимке также видно, что на перекрёстке, где произошла авария, работали сотрудники дорожной полиции. Однако в отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП пока не поступала.

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Комментарии (4)

Маэстро
Предполагаю, что всё как обычно с каршерингом? Пьяный водитель без прав сбежал с места ДТП?
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