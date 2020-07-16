В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей. Законопроект рассмотрят осенью

Госдума на осенней сессии рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. Парламентарий полагает, что шумных соседей можно штрафовать на суммы от 3 до 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях и до 50 тысяч рублей.

Шумное повеление по ночам в жилом многоквартирном доме может стоить россиянам до 50 тысяч рублей штрафа. Об этом 16 июля заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью « Парламентской газете ».

«Эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», — пояснил Выборный.



В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что плач ребёнка, бульканье воды в батареях, громкие шаги соседа и тому подобные звуки жизнедеятельности считаться нарушением не будут. Если жилец более двух раз за один месяц вызовет раздражение соседей с помощью, например, громкой музыки или включённой дрели в ночи, то это может стать поводом для привлечения к административной ответственности.



В каждом субъекте федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки, - добавил депутат.

