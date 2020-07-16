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16.07.2020 07:59
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В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей. Законопроект рассмотрят осенью

Шумное повеление по ночам в жилом многоквартирном доме может стоить россиянам до 50 тысяч рублей штрафа. Об этом 16 июля заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Парламентской газете».

Госдума на осенней сессии рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. Парламентарий полагает, что шумных соседей можно штрафовать на суммы от 3 до 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях и до 50 тысяч рублей.

«Эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», — пояснил Выборный.

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что плач ребёнка, бульканье воды в батареях, громкие шаги соседа и тому подобные звуки жизнедеятельности считаться нарушением не будут. Если жилец более двух раз за один месяц вызовет раздражение соседей с помощью, например, громкой музыки или включённой дрели в ночи, то это может стать поводом для привлечения к административной ответственности.

В каждом субъекте федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки, - добавил депутат.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Похоже настойчивый и энергичный стук после плотненького ужина разводным ключом по стоякам не попал в список нарушений - значит ничего не меняя живём дальше .
Samal_5e4d4df31fec5
"может стоить", "вероятно, появятся"...
Закон есть и без этого депутата. Только штрафовать некому.
Было правильным этого псевдо-инициатора и назначить с его коллегами вкупе ответственными за выписывание штрафов, хоть будет реальная польза от этого легиона народных избранников жирующих за счёт трудового народа
262138621
Пусть лучше так, чем отсутствие воздействия на урода, который решил в полночь послушать музыку так, что слышно по всему дому
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