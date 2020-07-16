У выплативших ипотеку россиян возникли трудности с выводом квартир из залога. Заемщики жалуются на задержки сроков

О сложностях пишут клиенты ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-банка, Сбербанка и Транскапиталбанка, следует из многочисленных отзывов на форуме Banki.ru, на которые 16 июля обратил внимание РБК . Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке. Задержки с выдачей закладных часто длятся больше месяца, жалуются столкнувшиеся с проблемой заемщики.

Заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость. Проблема началась в июле после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра. Большинство закладных на российском рынке еще бумажные, поскольку оформить такой документ в электронном виде стало возможно только с 2018 года, разъясняет Алексей Макаров, гендиректор компании-разработчика платформы SmartDeal, которая занимается регистрацией электронных закладных.



В Росреестре пояснили, что каждый случай выдачи электронных закладных нужно рассматривать отдельно, поскольку в процессе участвуют информационные системы Росреестра, банков и депозитариев. О бумажных закладных в своем ответе служба не упомянула.



23 марта МФЦ и отделения Росреестра во многих регионах изменили режим работы из-за пандемии коронавируса. Ведомство перестало вести личный прием граждан, а МФЦ можно было посетить по предварительной записи. В 59 регионах центры и вовсе приостанавливали работу и вернулись к обычному графику лишь в начале июня.

