«Тяжелый день для нас». Twitter восстановил работу большинства аккаунтов

В Twitter пообещали рассказать подробности массового взлома аккаунтов, как только разработчики поймут причину. Об этом исполнительный директор Twitter Джек Дорси написал в своем микроблоге 16 июля.



«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — отметил Дорси, добавив, что диагностика продолжается. Служба поддержки социальной сети отметила, что пользователи вновь получили возможность публиковать твиты. Но добавили, что периодически могут быть сбои, поскольку разработчики продолжают диагностику.



Вечером 15 июля хакеры взломали ряд аккаунтов знаменитостей, политиков и корпораций и предложили раздать криптовалюту. Предлагалось отправить на определенный кошелек биткоины, а взамен злоумышленники обещали удвоить сумму.

