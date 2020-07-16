Грузовой автомобиль сгорел на трассе М-11 вечером 15 июля. Судя по записям с дороги и с воздуха, машина оказалась на встречной полосе.



О пожаре на платной трассе стало известно из соцсетей, водители выложили фото и видео в группе «ДТП и ЧП». По словам очевидцев, горит уже на территории Новгородской области, по данным «Яндекс.Карт» пробка и сообщение о ДТП отмечено водителями в районе пересечения М-11 (трасса «Нева») с ее бесплатным аналогом М-10 (трасса «Россия») и поворотом на Великий Новгород.

