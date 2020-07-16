На М-11 фура перелетела через разделительную полосу и загорелась. Рядом с перекрестком «Невы» и «России» пожар и пробка
Грузовой автомобиль сгорел на трассе М-11 вечером 15 июля. Судя по записям с дороги и с воздуха, машина оказалась на встречной полосе.
О пожаре на платной трассе стало известно из соцсетей, водители выложили фото и видео в группе «ДТП и ЧП». По словам очевидцев, горит уже на территории Новгородской области, по данным «Яндекс.Карт» пробка и сообщение о ДТП отмечено водителями в районе пересечения М-11 (трасса «Нева») с ее бесплатным аналогом М-10 (трасса «Россия») и поворотом на Великий Новгород.
Судя по записям, пожар предваряло ДТП, рядом с полыхающей фурой снесены разделители между полосами, на дороге мусор и, видимо, рассыпано содержимое груза. Судьба водителя не установлена, однако очевидцы утверждают, что в кабине никого нет. Пожар, в том числе, засняли с воздуха.
По словам тех, кто направляется в Петербург, водителям советуют уехать на М-10 и продолжить путь по бесплатной трассе.