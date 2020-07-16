Корабль четвертого ранга «Полтава» пришвартовался к Английской набережной в Петербурге. Об этом 16 июля сообщает корреспондент «Фонтанки».

Точная копия первого парусника Балтийского флота прибыла в акваторию Невы для участия в параде ко дню ВМФ, который пройдет 26 июля. «Фонтанка» писала о том, какие ограничения в связи с этим ожидают петербуржцев. «Полтава» возглавляла парадный строй кораблей и в прошлом году, когда парад принимал Владимир Путин.



Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что «Газпром» выделяет 5 млрд рублей на культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой для парусника «Полтава».