К Английской набережной пришвартовалась «Полтава». Петербург готовится к Дню ВМФ
Корабль четвертого ранга «Полтава» пришвартовался к Английской набережной в Петербурге. Об этом 16 июля сообщает корреспондент «Фонтанки».
Точная копия первого парусника Балтийского флота прибыла в акваторию Невы для участия в параде ко дню ВМФ, который пройдет 26 июля. «Фонтанка» писала о том, какие ограничения в связи с этим ожидают петербуржцев. «Полтава» возглавляла парадный строй кораблей и в прошлом году, когда парад принимал Владимир Путин.
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что «Газпром» выделяет 5 млрд рублей на культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой для парусника «Полтава».
54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В 2018 году её спустили на воду.