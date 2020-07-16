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16.07.2020 00:34
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К Английской набережной пришвартовалась «Полтава». Петербург готовится к Дню ВМФ

Корабль четвертого ранга «Полтава» пришвартовался к Английской набережной в Петербурге. Об этом 16 июля сообщает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Точная копия первого парусника Балтийского флота прибыла в акваторию Невы для участия в параде ко дню ВМФ, который пройдет 26 июля. «Фонтанка» писала о том, какие ограничения в связи с этим ожидают петербуржцев. «Полтава» возглавляла парадный строй кораблей и в прошлом году, когда парад принимал Владимир Путин.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что «Газпром» выделяет 5 млрд рублей на культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой для парусника «Полтава».

Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В 2018 году её спустили на воду.

© Фонтанка.Ру

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