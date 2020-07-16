Хакеры добрались до Илона Маска и Билла Гейтса. И попросили через их твиттер-аккаунты биткоинов

Ряд аккаунтов известных личностей и компаний в Twitter были взломаны хакерами. Об этом в ночь на 16 июля сообщает TechCrunch.



В частности, в Twitter Билла Гейтса и Илона Маска появились записи с предложением перевести им биткоины на 1000 долларов — в ответ бизнесмены якобы обещали вернуть по 2000. Схожие сообщения были размещены также от имени Apple и практически всех крупнейших площадок, торгующих криптовалютой — Coindesk, Binance, Coinbase и других. Из большинства аккаунтов их владельцы уже удалили эту информацию, в Twitter заявили, что «разбираются с проблемой».

