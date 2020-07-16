Proptech: новая «гонка вооружений»

Понятие proptech (от англ. property technologies) входят приложения для управляющих компаний, сервисы для заказов и общения арендаторов и многое другое. Раньше владельцы пытались улучшить опыт арендаторов, предлагая конференц-залы, кофе-пойнты, йога-споты, капсулы для сна. Это давало возможность повысить стоимость аренды и продлить контракт. В 2020 году собственникам инвестиционной недвижимости приходится подключать изобретательность, чтобы конкурировать дополнительными зонами. Дорожки для боулинга? Йога-спот на крыше? Бассейн или бар? Конкурировать становится все сложнее.



«Гонка вооружения» в сфере благоустройства арендных объектов уходит в сторону технологического обеспечения. Владельцы и управляющие зданий ждут, что технологии привлекут пользователей, но при этом повысят эффективность площадей и автоматизацию процессов, а не «съедят» квадратные метры. В отличие от «физических» опций в виде дополнительных пространств технологии легко затачиваются под срез арендаторов конкретного здания, легко изменяются и обновляются, транслируют айдентику и ценности бренда, а также объединяют арендаторов в комьюнити.



Технологии ради технологий



При этом собственные технологии всё ещё не стали драйвером конкуренции на рынке недвижимости. Дело в том, что современные клиенты офисов, отелей, коворкингов используют технологии во всех аспектах своей жизни. Они могут заказать такси, еду, оплатить счета со своих гаджетов. Несмотря на это, во многих гостиницах, офисных зданиях и других объектах до сих пор необходимо писать письмо по электронной почте или даже заполнять какие-то бумаги, чтобы выполнить самые банальные задачи: зарегистрироваться, запросить услугу или сообщить о неисправности.



Проблема заключается в убеждении, что люди хотят технологии ради технологий. Многие как будто думают: «нашему объекту нужно приложение, чтобы люди могли чатиться друг с другом, заказывать такси и смотреть кино». К сожалению, этот подход к развитию клиентского опыта устарел.



IT — начинка здания

Давайте не отключаться от реальности. Люди уже используют технологии, чтобы общаться со своими соседями, заказывать такси в любом городе мира, смотреть кино. Они не хотят другое, специальное, брендированное вами приложение для этих задач — приложений и так слишком много. Чтобы создать востребованную ИТ-начинку в здании, нужно дать арендаторам повод использовать ваши технологии в первую очередь. Конечно, речь идёт не о такси, чате или заказе еды. Актуальное технологическое оснащение начинается с предоставления функциональных возможностей взаимодействия с вами и вашим объектом.

Чтобы получить необходимое от здания, ваша технология должна сделать проще и быстрее решение задач, которые арендаторам приходилось решать сложно и долго. Когда регистрация посетителей, бронирование конференц-залов, сообщения о неполадках, заказ расходных материалов будут полностью перенесены в лёгкое и удобное приложение, вы сможете предложить арендаторам использовать ту же платформу, чтобы делать то, что они могут делать в другом месте. Например, общаться с соседями по офисам, заказывать кофе или такси со скидкой у ваших партнёров или смотреть кино, которое вы предлагаете на выходные.

Особая функциональная ценность

Развитие комьюнити и улучшение пользовательского опыта — это стоящая цель. Довольные арендаторы и жильцы остаются в здании дольше и даже готовы к росту стоимости аренды. Но чтобы сделать их довольными, недостаточно предложить им пятое приложение для заказа такси. Нужно показать людям, как ваши технологии облегчают их задачи в вашем офисе, гостинице, коворкинге, торговом центре.

Только после того, как вы предоставите им уникальную функциональную ценность, вы получите возможность вовлекать своих жильцов в комьюнити, и это окажется взаимовыгодным сотрудничеством.