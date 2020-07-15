Во время испытаний теплосетей на прочность водяной краш-тест заодно устроили автомобилям. Рвануло на заполненной парковке
Гидравлические испытания усилили напор воды в трубах, что добавило прорыву зрелищности. Поток теплой воды на Пулковской улице в Петербурге хлестал на высоту нескольких этажей.
Фото и видео с места коммунальной аварии выложили в соцсетях очевидцы. Рвануло около десяти часов вечера 15 июля на парковке у дома 4 по Пулковской улице. Мощный поток воды поливал несколько рядов автомобилей и зрелищностью скрасил вечер для местных жителей.
Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект образовался во время гидравлических испытаний. Сейчас трубу от воды отключили. Если окажется, что кому-то из автовладельцев причинен ущерб, его покроет страховка компании.
Отмечается, что температура воды в трубах на время испытаний не выше 40 градусов.
Несколькими часами ранее бурлило в Купчино, тоже на парковке. Автомобилей в зоне аварии не было.