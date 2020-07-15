В Минске задержали протестующих, пришедших с жалобами в Центризбирком на отказ в регистрации экс-главы Белгазпромбанка

Милиция в Минске задержала людей, которые пришли в Центризбирком подавать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты бывшего директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Об этом 15 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный правозащитный центр «Весна» (был лишен в Белоруссии аккредитации).



Задержаны были как минимум шесть человек, в том числе журналисты «Радио Свобода» и агентства БелаПАН. Очевидцы в соцсетях уточняют, что выборочные задержания начались после того, как ЦИК завершил работу, и люди стали расходиться. Почти весь центр Минска оцепили ГАИ, милиция и внутренние войска. Закрыты три станции метро.

