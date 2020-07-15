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15.07.2020 22:30
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«Зенит» в Петербурге разгромил «Оренбург»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 29-го тура чемпионата России против «Оренбурга» в среду, 15 июля, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 4:1.

Первый гол «Оренбург» забил сам себе: защитник Андрей Малых срезал мяч в собственные ворота уже на второй минуте. На 32-й минуте Джоэль Фамейе сравнял счет. На 61-й нападающий «Зенита» Сердар Азмун вновь вывел свою команду вперед. Он же увеличил преимущество на 77-й минуте. Артем Дзюба на 91-й минуте забил четвертый гол петербуржцев.

Таким образом, на счету «Зенита» теперь 69 очков. «Оренбург» закрепился на последней строчке. Напомним, что петербуржцы уже завоевали звание чемпионов. Произошло это по итогам 26-го тура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

alexpv
"Разгромил" по отношению к "Оренбургу" шикарно звучит, все равно что "Зенит в трудной борьбе сумел таки вырвать победу у дворовой команды мальчишек шестнадцатого детского сада")))
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