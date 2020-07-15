«Зенит» в Петербурге разгромил «Оренбург»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 29-го тура чемпионата России против «Оренбурга» в среду, 15 июля, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 4:1.
Первый гол «Оренбург» забил сам себе: защитник Андрей Малых срезал мяч в собственные ворота уже на второй минуте. На 32-й минуте Джоэль Фамейе сравнял счет. На 61-й нападающий «Зенита» Сердар Азмун вновь вывел свою команду вперед. Он же увеличил преимущество на 77-й минуте. Артем Дзюба на 91-й минуте забил четвертый гол петербуржцев.
Таким образом, на счету «Зенита» теперь 69 очков. «Оренбург» закрепился на последней строчке. Напомним, что петербуржцы уже завоевали звание чемпионов. Произошло это по итогам 26-го тура.