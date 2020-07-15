Пламенеющий закат в Приморском районе украсил черный дым
© Фонтанка.Ру
Фото: читательница "Фонтанки" Алла Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру" Фото: читательница "Фонтанки" Ольга Фото: читательница "Фонтанки" Лариса Фото: читательница "Фонтанки" Лариса
Жители Петербурга вечером 15 июля наблюдают столб черного дыма на фоне закатного солнца в районе Юнтоловского заказника.
Множество фото с аналогичной картинкой прислали в редакцию «Фонтанки» читатели. На всех кадрах — ярко-оранжевый закат, серое облачное небо и столб черного дыма, хвост которого растянулся вдоль линии горизонта.
Локацию уточнили в региональном управлении МЧС — пожар начался в поле рядом с дорогой на Каменку. Горят покрышки, площадь пожара около ста квадратных метров.