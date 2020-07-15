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15.07.2020 22:16
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Пламенеющий закат в Приморском районе украсил черный дым

Жители Петербурга вечером 15 июля наблюдают столб черного дыма на фоне закатного солнца в районе Юнтоловского заказника.

Фото: читательница "Фонтанки" Лариса

Множество фото с аналогичной картинкой прислали в редакцию «Фонтанки» читатели. На всех кадрах — ярко-оранжевый закат, серое облачное небо и столб черного дыма, хвост которого растянулся вдоль линии горизонта.

Фото: читательница "Фонтанки" Алла
Фото: Алина Циопа/"Фонтанка.ру"
Фото: читательница "Фонтанки" Ольга
Фото: читательница "Фонтанки" Лариса

Локацию уточнили в региональном управлении МЧС — пожар начался в поле рядом с дорогой на Каменку. Горят покрышки, площадь пожара около ста квадратных метров.

Фото: читательница "Фонтанки" Лариса
© Фонтанка.Ру

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