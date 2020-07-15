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15.07.2020 21:45
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Вечерняя акция протеста против новой Конституции в Москве мирной была недолго. Задержанных пакуют в автозаки

Массовые задержания начались в Москве вечером 15 июля после акции против поправок в Конституцию. Наполненные автозаки покидают район Пушкинской площади.

Множество видео задержаний с разных точек Москвы начали появляться в сети около девяти часов вечера. По некоторым данным, задержаны уже порядка 20 человек. Вскоре после того, как желающие оставили подпись под коллективным иском и начали расходиться, толпа двинулась в сторону Трубной площади, скандируя, что прогулка — это не преступление. Часть шла по проезжей части, сотрудники дорожной полиции просили вернуться на тротуар, в ответ некоторые протестующие легли на асфальт.

Задержания выглядят хаотичными, сотрудники полиции выхватывают из толпы первых попавшихся прохожих. Но некоторым данным, попали в автозак и те, кто просто шел мимо. Полиция в настоящее время разворачивает толпу с Петровки в сторону Страстного бульвара.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в Петербурге протестующие все еще стоят в дисциплинированной очереди, стараясь держать коронавирусную дистанцию. От Малой Садовой она растянулась уже через весь Аничков мост. Собрано больше тысячи подписей.

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