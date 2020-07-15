Вечерняя акция протеста против новой Конституции в Москве мирной была недолго. Задержанных пакуют в автозаки
Массовые задержания начались в Москве вечером 15 июля после акции против поправок в Конституцию. Наполненные автозаки покидают район Пушкинской площади.
Множество видео задержаний с разных точек Москвы начали появляться в сети около девяти часов вечера. По некоторым данным, задержаны уже порядка 20 человек. Вскоре после того, как желающие оставили подпись под коллективным иском и начали расходиться, толпа двинулась в сторону Трубной площади, скандируя, что прогулка — это не преступление. Часть шла по проезжей части, сотрудники дорожной полиции просили вернуться на тротуар, в ответ некоторые протестующие легли на асфальт.
В Москве началось стихийное шествие против поправок в Конституцию. Вечером люди собрались на акцию на Пушкинской площади, а сейчас пошли в сторону Трубной. Активисты также легли на проезжую часть, чтобы перекрыть движение на Петровском бульваре.<.. https://t.co/a4wVj4U47z— Людмила Ананикян (@LudmilaAnanikya) July 15, 2020
Задержания выглядят хаотичными, сотрудники полиции выхватывают из толпы первых попавшихся прохожих. Но некоторым данным, попали в автозак и те, кто просто шел мимо. Полиция в настоящее время разворачивает толпу с Петровки в сторону Страстного бульвара.
Собравшиеся на Пушкинской площади противники поправок отправились в сторону Петровки.— Директор✖️Кладбища (@directklad) July 15, 2020
Начались задержания
Видео: Avtozak LIVE. pic.twitter.com/7HFu0U1k9H
Как передает корреспондент «Фонтанки», в Петербурге протестующие все еще стоят в дисциплинированной очереди, стараясь держать коронавирусную дистанцию. От Малой Садовой она растянулась уже через весь Аничков мост. Собрано больше тысячи подписей.