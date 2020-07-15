Главный по закупкам РЖД в Петербурге будет ждать дома, чем закончится уголовное разбирательство. Жена не возражает
Под домашний арест отправлен начальник Октябрьского центра организации закупок РЖД Александр Сулла. Его подвели посредники.
Об аресте 15 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мера избрана до 12 сентября. Следователь просил Суллу отправить в Кресты, сам подозреваемый и адвокат — запереть его дома. С ним в квартире прописана супруга, она против дальнейшего соседства с мужем не была, что и заверила нотариально.
О сути предъявляемого специалисту по закупкам «Фонтанка» писала накануне — за 1,6 млн рублей он якобы предложил коммерсанту победу на контрактах, речь шла об инженерных сетях РЖД. Деньги передавали через посредника, взяли с поличным. Дело возбуждено по статье «покушение на получение взятки».