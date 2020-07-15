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15.07.2020 21:04
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Просьбы врачей о помощи не остались без ответа. Петербуржцы за день сдали 70 литров крови

Более полутора сотен петербуржцев откликнулись на призывы сдать кровь, чтобы помочь пациентам больниц. В «Фонде Доноров» подвели результаты проведённой 15 июля летней акции доноров.

«На 5 пунктах переливания крови медики приняли 159 доноров, в общей сложности жители Северной столицы сдали 71,5 литра цельной крови», - говорится в сообщении организации.

Особый вклад внесли студенты - они не только стали донорами, но и помогали в качестве волонтёров. Среди сдавших кровь были также работающие петербуржцы. Зашёл в донорское отделение ПСПбГМУ им. Павлова поделиться кровью и председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

«Главное, чтобы все, кто сегодня сдал кровь и планирует сдать ее в будущем, вернулись на пункты переливания, ведь донорская помощь должна быть регулярной», - прокомментировала результаты акции соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева, поблагодарив петербуржцев.

Режим самоизоляции и сезон летних каникул и отпусков поставили станции переливания крови в затруднительное положение.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

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