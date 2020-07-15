Белоруссия отменила двухнедельный карантин для прибывающих в страну россиян

«Минздрав Беларуси продолжает актуализацию Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сегодня, 15 июля, из перечня дополнительно исключена Российская Федерация», - заявили в пресс-службе министерства 15 июля.

Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для лиц, прибывших из России, введенное ранее из-за коронавируса. Соответствующая информация размещена на сайте минздрава страны, который скорректировал список стран, граждан которых будут отправлять на карантин.

Это означает, что россиянам не придётся в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Белоруссию находиться в самоизоляции.



По данным на 15 июля, с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 65 443 случая инфицирования, прирост за последние сутки - 174. Жертвами коронавируса стали 480 человек, из них за последние 24 часа скончались четверо.

Напомним, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после визита в Москву накануне сообщил, что транспортное сообщение с Россией будет возобновлено в ближайшие дни.