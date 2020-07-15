На Гренадерской поприветствовали друг друга три легковушки. Рядом с машинами нервничают дамы
Авария с участием трех автомобилей произошла у пересечения Большого Сампсониевского проспекта и Гренадерской улицы в Петербурге. Вечером 15 июля возле машин тревожно звонят барышни.
Фото с места аварии в редакцию прислал читатель Евгений. По его словам и судя по кадрам, за рулем всех трех автомобилей были девушки. Машины аккуратно прижались друг к другу, словно в приветственном поцелуе в щеку. Правда, сами барышни, видимо, теплых чувств друг к другу не питают, предпочитая личные беседы звонкам.