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15.07.2020 20:50
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На Гренадерской поприветствовали друг друга три легковушки. Рядом с машинами нервничают дамы

Авария с участием трех автомобилей произошла у пересечения Большого Сампсониевского проспекта и Гренадерской улицы в Петербурге. Вечером 15 июля возле машин тревожно звонят барышни.

Фото с места аварии в редакцию прислал читатель Евгений. По его словам и судя по кадрам, за рулем всех трех автомобилей были девушки. Машины аккуратно прижались друг к другу, словно в приветственном поцелуе в щеку. Правда, сами барышни, видимо, теплых чувств друг к другу не питают, предпочитая личные беседы звонкам.

Фото: читатель "Фонтанки" Евгений
Фото: читатель "Фонтанки" Евгений

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Комментарии (1)

Oleg_I
Проезжал там 2 часа назад, и не понял, что вообще произошло. Такое впечатление, что красненькая решила повернуть направо со встречной полосы.
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