FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 20:15
4
Печать

Не оперативность, а качество. Власти признали «запоздалое информирование» о коронавирусных смертях в Петербурге

За первое полугодие 2020 года уровень смертности в Петербурге вырос на 12,9%. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 15 июля.

За последние недели реальное количество смертей пациентов с COVID–19 в городе уменьшается, уточнил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Рост летальной статистики связан с тем, что в неё попадают случаи месячной давности. В городе дефицит патологоанатомов. Специалисты в условиях перегруза системы не успевают выполнять свою работу.

«Работа летальной комиссии была направлена не на оперативность, а на качество учета наступления летальных исходов и выяснения причин смерти. Случилось запоздалое информирование о произошедших случая. Это, скажем так, не в рамках статистики по городу, а именно в рамках предоставления информации публично. Поэтому мы сейчас сообщаем о тех летальных исходах, которые происходили в Санкт-Петербурге, в том числе, в июне-месяце», — отметил Шляхто.

Он добавил, что со всем объёмом работ комиссия не справляется, а привлекается только к самым сложным случаям. Шляхто также напомнил, что уровень смертности рассчитывается на 100 тысяч населения, по этому показателю Петербург уступает Москве.

Изначально в Петербурге признать смерть пациента от коронавируса могла только летальная комиссия. В начале июня методика была изменена, статистику стали формировать за счёт объединения результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти.

В июне 2020 года в Петербурге умерли 7106 человек, что в 1,5 раза больше, чем в июне 2019 года. За последние 10 лет это самая высокая месячная смертность, зафиксированная комитетом ЗАГС.

На сегодняшний день за все время пандемии в летальную статистику попали 1676 петербуржцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Piter Pen
О каком качестве идет речь если в комиссии сидят мед.чиновники, а не практикующие патологоанатомы?
Да и практикующим патологоанатомам часто трудно установить причину - когда у покойного букеты разных заболеваний которые все могли привести к его кончине.
Алекс99
Вроде про это "качество" на днях рассказывал на сайте Доктор Питер патологоанатом из Боткинской больницы. В составе этой "летальной комиссии" всего один (вернее, одна) профессиональный патологоанатом. Комиссия "отбраковывает" ровно половину ковид-связанных смертельных случаев — таким образом, половина смертей ковид-положительных пациентов, скончавшихся в ковидных больницах города, не попадает в городскую статистику смертей.
Чёрт Опасный
Иногда лучше жевать, чем говорить...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний