Не оперативность, а качество. Власти признали «запоздалое информирование» о коронавирусных смертях в Петербурге

За последние недели реальное количество смертей пациентов с COVID–19 в городе уменьшается, уточнил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто. Рост летальной статистики связан с тем, что в неё попадают случаи месячной давности. В городе дефицит патологоанатомов. Специалисты в условиях перегруза системы не успевают выполнять свою работу.

За первое полугодие 2020 года уровень смертности в Петербурге вырос на 12,9%. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 15 июля.

«Работа летальной комиссии была направлена не на оперативность, а на качество учета наступления летальных исходов и выяснения причин смерти. Случилось запоздалое информирование о произошедших случая. Это, скажем так, не в рамках статистики по городу, а именно в рамках предоставления информации публично. Поэтому мы сейчас сообщаем о тех летальных исходах, которые происходили в Санкт-Петербурге, в том числе, в июне-месяце», — отметил Шляхто.

Он добавил, что со всем объёмом работ комиссия не справляется, а привлекается только к самым сложным случаям. Шляхто также напомнил, что уровень смертности рассчитывается на 100 тысяч населения, по этому показателю Петербург уступает Москве.

Изначально в Петербурге признать смерть пациента от коронавируса могла только летальная комиссия. В начале июня методика была изменена, статистику стали формировать за счёт объединения результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти.

В июне 2020 года в Петербурге умерли 7106 человек, что в 1,5 раза больше, чем в июне 2019 года. За последние 10 лет это самая высокая месячная смертность, зафиксированная комитетом ЗАГС.