Россия может продлить сроки для возврата Tax Free иностранцам из-за пандемии коронавируса

Согласно нынешнему закону, граждане других государств могут обратиться за возвратом НДС за купленные в России товары в течение года с момента приобретения, а вывезти купленное должны в течение трёх месяцев. Минпромторг предлагает этот срок увеличить до конца 2020 года.

Министерство промышленности и торговли России намерен продлить до конца 2020 года сроки вывоза иностранцами товаров, по которым они могут получить компенсацию НДС по системе Tax Free. Проект постановления правительства выложен 15 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве считают, что это послужит поддержкой бизнеса - торговых операторов и операторов системы Tax Free, по которым серьёзно ударил иссякший на фоне пандемии коронавируса туристический поток. Ограничительные меры мешают и гражданам - иностранцы не могут въехать в РФ, чтобы обратиться за возвратом налога.

«По данным операторов tax free, более 15 тыс. иностранных граждан не смогли в трехмесячный срок вывезти товар за пределы РФ. Кроме того, часть иностранных туристов, пребывающих на территории РФ во время пандемии, продолжает осуществлять покупки дистанционным способом. В условиях падения покупательского спроса и закрытия оффлайн-формата непродовольственных магазинов это необходимо для сохранения торгового бизнеса», - следует из документа.

В России иностранцы получили возможность вернуть НДС на купленные товары при вывозе за пределы ЕАЭС с 1 января 2018 года.