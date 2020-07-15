Нидерланды против России. ЕСПЧ зарегистрировал иск по сбитому «Боингу»

Европейский суд по правам человека пополнился иском на тему сбитого «Боинга» от правительства Нидерландов. Там уже лежат жалобы на Россию от родственников погибших в авиакатастрофе.



Как сообщается на сайте ЕСПЧ 15 июля, заявление от страны было подано 10 июля, и теперь оно зарегистрировано. В иске указано, что самолет был сбит из принадлежащего России и ей же предоставленного зенитно-ракетного комплекса «Бук». По мнению истца, страна нарушила три статьи Конвенции о правах человека — право на жизнь, запрет на пытки и право на эффективное средство правовой защиты. В заявлении отмечается, что Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к трагедии.