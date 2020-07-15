Нидерланды против России. ЕСПЧ зарегистрировал иск по сбитому «Боингу»
Европейский суд по правам человека пополнился иском на тему сбитого «Боинга» от правительства Нидерландов. Там уже лежат жалобы на Россию от родственников погибших в авиакатастрофе.
Как сообщается на сайте ЕСПЧ 15 июля, заявление от страны было подано 10 июля, и теперь оно зарегистрировано. В иске указано, что самолет был сбит из принадлежащего России и ей же предоставленного зенитно-ракетного комплекса «Бук». По мнению истца, страна нарушила три статьи Конвенции о правах человека — право на жизнь, запрет на пытки и право на эффективное средство правовой защиты. В заявлении отмечается, что Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к трагедии.
В ЕСПЧ добавили, что в суде ожидается рассмотрение пяти других межгосударственных заявок и около 7000 индивидуальных обращений по событиям в Крыму и Восточной Украине.
Прокуратура Нидерландов заявила, что Украина к авиакатастрофе не причастна. «Боинг» MH17 Malaysia Airlines был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, большая часть из них — граждане Нидерландов.